Delivery Hero hat endlich einen Käufer für sein Foodpanda-Geschäft in Taiwan gefunden: Das US-Unternehmen Uber will den Bereich für 950 Millionen Dollar (rund 881 Millionen Euro) kaufen. Außerdem wird sich Uber an den Berlinern beteiligen. Die Börse feiert den Befreiungsschlag mit einem Kursfeuerwerk: Der MDAX-Wert springt rund 20 Prozent nach oben. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2025 über die Bühne gehen - vorausgesetzt, dass alle behördlichen Genehmigungen vorliegen, gab das in Berlin ...

