Bern/Zürich (ots) -Livespiele der höchsten Schweizer Fussballliga und Highlights aller Partien werden auch in den Saisons 2025/26 bis 2029/30 auf den SRG-Sendern und -Plattformen zu sehen sein. Basis dafür ist eine Vereinbarung zwischen der Swiss Football League (SFL) mit der SRG als Partnerin im schweizweit frei empfangbaren TV sowie blue Sport als exklusive Partnerin im Pay-TV. Die Fortführung der Kooperation unterstreicht die Verlässlichkeit der SRG gegenüber dem breiten sportinteressierten Schweizer Publikum.Die Super League gehört bei den Sendern und Plattformen der SRG weiterhin zum festen Bestandteil des Sportprogramms. RSI, RTR, RTS und SRF werden auch in den Saisons 2025/26 bis 2029/30 ein Spiel pro Runde der höchsten Schweizer Liga im Männerfussball live sowie die Highlights aller Partien im TV und auf ihren Onlineplattformen übertragen können. Basis dafür ist eine Vereinbarung zwischen der Swiss Football League (SFL) mit der SRG und blue Sport.Weiterführung des aktuellen AngebotsDie Vereinbarung ermöglicht es den SRG-Sendern, das bestehende Angebot mit einem Livespiel pro Runde am Samstagabend aufrechtzuerhalten. Damit übertragen RSI, RTR, RTS und SRF auch künftig in jeder der 38 Super-League-Runden ein Topspiel live und exklusiv in allen Sprachregionen der Schweiz im frei empfangbaren Fernsehen. Unverändert zum Programm gehören zudem umfassende News- und Highlight-Rechte, die es den sprachregionalen SRG-Sendern ermöglichen, die höchste Schweizer Liga im Männerfussball umfassend in TV, Radio und auf ihren Onlineplattformen zu begleiten. Über die Höhepunkte aus der Challenge League können die SRG-Sender ebenfalls weiterhin berichten. Damit kann das Publikum weiterhin auf den umfassenden Service der SRG zu den beiden höchsten Ligen im Schweizer Männerfussball zählen - frei empfangbar und für alle Sprachregionen journalistisch aufgearbeitet."Erfreulich für Fussballfans in der ganzen Schweiz"Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG: "Die Vereinbarung zwischen der SFL, der SRG und blue Sport ist eine erfreuliche Meldung für Fussballfans in der ganzen Schweiz. Mit dieser Partnerschaft können die sprachregionalen SRG-Sender weiterhin umfassend über die beiden höchsten Ligen im Schweizer Männerfussball berichten, eigens für die jeweilige Sprachregion journalistisch aufbereitet - wie es sich unser Publikum gewohnt ist. Die Super League gehört zu den wichtigsten Ligen im Schweizer Sport. Dank der Vereinbarung und der entsprechenden Kooperation mit blue Sport bleibt diese Topliga ein wichtiger Bestandteil der Liveberichterstattung auf den SRG-Sendern. Wir folgen damit unserem Auftrag, schweizweit eine Grundversorgung für die breite sportinteressierte Öffentlichkeit zu bieten."Drei SRG-Produktionen pro RundeDie SRG wird künftig zwei Super-League sowie ein Challenge-League-Spiel pro Runde produzieren, analog zur vorherigen Rechteperiode. Damit leistet die SRG einen wertvollen Beitrag zur medialen Verbreitung der beiden höchsten Schweizer Spielklassen im Männerfussball und unterstreicht ihre Wichtigkeit als Partnerin des Schweizer Sports.Pressekontakt:Medienstelle SRGAuskünfte erteilt:Florian Sachers, Projektleiter Kommunikation Business Unit Sport SRGTel. +41 58 135 11 94 oder florian.sachers@bus.srg.ch