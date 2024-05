München (ots) -MagentaTV präsentiert den besten EM-Kader für alle 51 Spiele - es ist das größte Aufgebot in der TV-Sportberichterstattung. Eine Mischung aus renommierten Namen und neuen Gesichtern insbesondere in der Social Media Begleitung des Turniers. Angeführt wird der 36 Namen umfassende MagentaTV-Kader ab dem 14. Juni von Johannes B. Kerner, der die rund 150 Live-Stunden EURO 2024 aus dem Kölner Hauptstudio in der Mehrzahl und im Wechsel mit Laura Wontorra sowie Sascha Bandermann präsentiert. Aus den Stadien melden sich für die Interviews zudem Anna Kraft, Ruth Hofmann, Anna Sara Lange und Thomas Wagner, der als Reporter komplett die deutsche Nationalmannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach begleitet. Mit Stefanie Blochwitz und Kamila Benschop sind 2 Reporterinnen in Deutschland unterwegs, um die EM-Stimmung einzufangen. Ebenso stark - die Kommentatoren-Riege! Neben Wolff Fuss werden Christian Straßburger, Christina Rann, Jonas Friedrich, Jan Platte, Marco Hagemann, Markus Höhner, Benni Zander alle 51 Spiele und sechs Konferenzen begleiten. Neu: Tim Borowski wird das Experten-Team um Michael Ballack, Tabea Kemme, Shkodran Mustafi und Owen Hargreaves verstärken und im Schwerpunkt den Taktik-Kanal (Fußball.TV 2) begleiten. Für die Analyse zeichnet sich erneut das bewährte Team um Jan Henkel und Manuel Baum verantwortlich, Patrick Ittrich bleibt der Schiedsrichter-Experte. Für die 18 Ausgaben der Reaction Show auf dem EM-Kanal 3 (Fußball.TV3) wurden mit Fabian Reese sowie dem Trio Calcio Berlin weitere Hochkaräter aus dem Social-Bereich neben den Gurk-Brüdern Marcel und Pascal neu verpflichtet. Als Social Host im Studio agiert wie bereits bei der WM 2022 Paul Fischer (alias Paulomuc). Das Social Team wird darüber hinaus verstärkt von Ann-Sophie Kimmel und Conan Furlong.MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EURO 2024 auf 3 Kanälen in UHD-Qualität live, 5 davon exklusiv und insgesamt 12 Partien in Kooperation mit RTL.Bestes TV-Team, größte Vielfalt, höchste Qualität! Die EURO 2024 bei MagentaTV"Ich bin wahnsinnig froh, dabei sein zu und mit diesem Fernsehpreis-nominierten Team zusammenzuarbeiten. Ich habe meinen Kalender mal angeschaut und errechnet, wie viele Spiele Deutschland hat. Ich bin auf sieben gekommen und würde mich am liebsten jetzt schon für den 14. Juli in Berlin verabreden - mit Deutschland im Finale", sagt der Kapitän der TV-Nationalmannschaft bei MagentaTV, Johannes B. Kerner, der sich als Moderator auch aus den EM-Stadien melden wird. Etwa zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni (live ab 18.30 Uhr), gemeinsam mit dem Experten Michael Ballack. Laura Wontorra übernimmt dann als Moderatorin im MagentaTV-Studio. Sascha Bandermann ist in dem rollierenden System der dritte Studio-Host. Jan Henkel wird mit seinem Analyse-Team immer im Kölner Studio sein - das simple Credo: "Die Analyse soll vom Enkelkind bis zur Großmutter verstanden werden." Tim Borowski, Shkodran Mustafi und Manuel Baum sind u.a. die Experten für den Taktik-Kanal, der von Benni Zander und Jan Platte kommentierend begleitet wird. Ständiger "Social-Host" ist Paul Fischer mit pointierten und einordnenden Beiträgen aus der digitalen Welt.Kommentator Wolff Fuss, insgesamt bei 14 Spielen in den EM-Stadien, freut sich "extrem" auf das Heim-Turnier und erklärt stellvertretend für das gesamte MagentaTV-Team: "Das passiert dir einmal im Berufsleben. Schon 2006 hat gezeigt, welche Kraft und Begeisterung so ein Fußball-Turnier im eigenen Land entfachen kann. Außerdem ein Teil dieses Teams zu sein - das ist ein großes Privileg." Fuss kommentiert das Eröffnungsspiel, alle deutschen Spiele und am 14. Juli das Finale aus Berlin.Die Experten-Riege mit Tim Borowski als Neuverpflichtung wird durch zusätzlich wechselnde Gäste mit nationalem Bezug zu Einzel-Partien erweitert. Beim ersten Exklusiv-Spiel bei MagentaTV, Ungarn gegen Schweiz am 15. Juni (live ab 13.30 Uhr), wird der Ex-Bundesliga-Star und 79-fache Schweizer Nationalspieler Ciriaco Sforza im Stadion sein.MagentaTV genießt bei dieser EURO 2024 ein weiteres Plus: die ersten Interviews nach dem Spiel werden von den MagentaTV-Reporterinnen und -Reportern geführt. Anna Kraft fängt die ersten Stimmen bei DFB-Spielen ein, mit Ruth Hofmann, Stefanie Blochwitz, Kamila Benschop, Anna Sara Lange und Laura Wontorra sind gleich 6 Reporterinnen im EM-Aufgebot. Außerdem kommentiert Christina Rann, Tabea Kemme analysiert und ist meinungsstarke Expertin.In der Regel startet die Vorberichterstattung 90 Minuten vor den 51 Einzelpartien, der Spieltag wird zehn Mal durch die halbstündige Late-Night-Show "Studio Pille-Palle" mit Schauspieler Fahri Yardim sowie Ex-Nationalspieler Jonas Hector unterhaltsam abgeschlossen. Die erste Folge läuft zum deutschen Eröffnungsspiel am 14. Juni ab 23.30 Uhr. Die insgesamt 6 Konferenzen sind am 23. und 24. Juni jeweils einmal ab 20.45 Uhr angesetzt, jeweils 2 Konferenzen laufen am 25. und 26. Juni ab 16.30 Uhr sowie ab 20.15 Uhr zum Abschluss der Gruppenphase exklusiv nur bei MagentaTV.Nach dem Erfolg bei der EURO 2020 sowie bei der WM 2022 ist auch die Reaction Show auf dem EM-Kanal 3 für die GenZ weiterentwickelt worden. In 18 Ausgaben werden Fabian Reese, Fußball-Profi bei Hertha BSC Berlin und Influencer, Marcel und Pascal Gurk sowie das Trio Calcio Berlin in der interaktiven Show aus dem eigenen Stadion auf der Berliner Fanmeile mit weiteren Gästen zu den Live-Spielen ihre Sicht auf die EURO 2024 wiedergeben. Die Reaction Show startet am 14. Juni ab 20.30 Uhr - unterhaltsam und fundiert, für ein junges Publikum ausgerichtet.Über MagentaTV:MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.