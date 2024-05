Das Whitepaper befasst sich mit Tools zur Generierung von Dokumenten. So können Organisationen leichter von manuellen auf automatische Prozesse umstellen, was Effizienz, Genauigkeit und Produktivität fördert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240513351849/de/

Download the whitepaper now and see how the Power Platform can enhance your document generation. (Graphic: Business Wire)