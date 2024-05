Diese fünf in der aktuellen Woche (KW20) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 14. Mai: Alibaba Der E-Commerce- und Cloud-Riese Alibaba steht stellvertretend für die vielen, an US-Handelsplätzen gelisteten chinesischen Unternehmen, die in dieser Woche ihre Quartalszahlen präsentieren werden, darunter auch Baidu, das zuletzt im Zusammenhang mit Tesla für aufsehenerregende Schlagzeilen gesorgt hatte, sowie der Mitbewerber im Online-Handel JD.com (weitere Unternehmen siehe unten). Analysten rechnen gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem gemischten Ergebnis. Der Umsatz …