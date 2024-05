(shareribs.com) New York 14.05.2024 - Wenige Tage nachdem Tesla die Verantwortlichen für die Supercharger entlassen hatte, werden diese wieder eingestellt. Der ID-Buzz kommt als Langversion auf den US-Markt. Tesla gibt derzeit ein wenig kohärentes Bild ab. Der Autobauer, der laut CEO Elon Musk so viel mehr sein will, hat kürzlich das gesamte Team entlassen, das für das Supercharger-Netz zuständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...