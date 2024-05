An deutschen Mercedes-Standorten sollen Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 23 Megawatt entstehen. Der erzeugte Strom wird in den Produktionsstätten des Autobauers verbraucht. Die Werke in Rastatt und Sindelfingen waren der Anfang: Dort hat der Solar-Entwickler Sunrock Ende 2023 begonnen, Photovoltaik-Anlagen für die Mercedes-Benz AG zu installieren. Nun folgen die Standorte Kuppenheim, Kamenz, Untertürkheim, Bremen und Kölleda. Insgesamt sollen auf den Dächern 23 Megawatt Photovoltaik-Leistung installiert werden. Über ein lokales Power Purchase Agreement (PPA) versorgt Sunrock die Werke ...

