Die meistgehandelten Produkte: Gold, Nordex und Coinbase im Fokus der Bullen

Die Anleger auf dem deutschen Aktienmarkt sind weiterhin unsicher über die Richtung. Am Dienstagmorgen verzeichnete der deutsche Leitindex einen Rückgang um 0,2 Prozent auf 18.710 Punkte. In der vergangenen Woche konnte der DAX® einen Gesamtzuwachs von 4,3 Prozent verzeichnen - dies markierte die stärkste Woche seit November des letzten Jahres. Nach Angaben der Euwax bleibt die Stimmung der Investoren zunächst angespannt. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren Produkte auf Nordex, Gold und den DAX®.

Nordex, steigerte im ersten Quartal seinen operativen Gewinn und sieht seine Jahresziele im Blick. Die Aktie reagierte positiv und stieg zu Handelsbeginn um sechs Prozent, was Anleger:innen zum Kauf von K.o.-Long-Produkte animierte. Bei den klassichen Optionsscheinen standen heute der DAX®, Bayer AG und Rheinmetall hoch im Kurs. Analysten zufolge ist die Bereitschaft der Anleger zu Gewinnmitnehmen, aufgrund der starken Rally deutlich gestiegen, weshalb Trader:innen sich gegen fallende Kurse mit Put-Optionsscheinen absicherten. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen am Dienstag Long-Produkte auf Rheinmetall, Coinbase und TUI. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern aufgrund des Ukrainekrieges verzeichnete Rheinmetall im ersten Quartal deutliche Zuwächse. Der Umsatz stieg um 16 Prozent. Anleger:innen glauben an den Erfolg und fragten verstärkt Faktor-Long-Produkte nach.

Im weiteren Tagesverlauf stehen die Ergebnisse der Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung im Fokus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nordex SE Call HD3B5D 5,62 15,50 EUR 9,957001 EUR 3,2 Open End Gold Put HD4QBQ 7,51 2339,23 USD 2418,63071 USD 74,7 Open End Gold Call HD4ELX 5,36 2339,37 USD 2283,005598 USD 42,2 Open End DAX® Put HC6KU2 2,2 18712,50 Punkte 18914,706738 Punkte 88,32 Open End DAX® Put HB17J6 2,52 18712,50 Punkte 18947,613081 Punkte 76,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.05.2024; 09:00 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD0KKU 3,31 18716,50 Punkte 17400,00 Punkte 57,62 17.12.2024 DAX® Put HC57VA 0,48 18716,50 Punkte 17500,00 Punkte 398,65 18.06.2024 Bayer AG Call HD4PSH 0,7 29,90 EUR 27,00 EUR 5,72 17.12.2025 Rheinmetall AG Call HD4PWR 5,85 506,30 EUR 575,00 EUR 6,63 18.06.2025 DAX® Put HD44HA 8,21 18716,50 Punkte 19500,00 Punkte 22,87 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.05.2024; 09:24 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD3X9T 6,34 506,70 EUR 435,60 EUR 7 Open End Coinbase Global Inc. Long HD31EZ 5,12 199,51 USD 159,653215 USD 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 10,92 508,00 EUR 357,570704 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC00DU 39,64 508,00 EUR 444,675 EUR 8 Open End TUI AG Long HC91NL 1,85 6,89 EUR 5,932816 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.05.2024; 09:36 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!