Walt Disney steht nach einem schwachen zweiten Quartalsbericht in der Kritik. Trotz Wachstums in strategischen Bereichen und einem Umsatzplus in den Erlebnisparks sind die Herausforderungen deutlich. Die traditionellen Fernsehkanäle des Unternehmens verlieren an Boden und die Division für Direktkunden (Direct-to-Consumer) ist einem harten Wettbewerb ausgesetzt. Die Erlöse im Entertainment-Segment, welches 44% des Umsatzes ausmacht, gingen um 5% auf 9,8 Milliarden US-Dollar zurück, da sich die Zuwächse im Direct-to-Consumer-Geschäft nicht gegen die Einbußen stemmen konnten. Auch auf globaler Ebene schwächelte Disney+, trotz Preisanstiegen, mit einem Rückgang der Abonnentenzahl auf 153,6 Millionen von früheren 157,8 Millionen, während Netflix ein starkes Abonnentenwachstum verzeichnete. Die Parks & Experiences Sparte hingegen erzielte durch höhere Ausgaben der Gäste [...]

Hier weiterlesen