Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) sackt am Dienstagmorgen zeitweise um über -5% ab und ist damit eines der Schlusslichter im DAX. Hat der deutsche Rüstungskonzern mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen verfehlt? Und wie geht es nun weiter? Die Latte lag zu hoch Wie so oft an der Börse reichen exzellente Zahlen nicht aus, wenn sie nicht an die hohen Erwartungen von Anlegern und Analysten heranreichen. So auch bei Rheinmetall. Der deutsche ...

