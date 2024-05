Die Delivery Hero-Aktie (WKN: A2E4K4) schießt am Dienstagmorgen um über +20% in die Höhe und ist damit mit großem Abstand Spitzenreiter im MDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung des Essenslieferdienstes und ist die Aktie nun einen Kauf wert? Ein doppelter Deal mit Uber Es ist eine ordentliche Überraschung, die Delivery Hero am heutigen Tag gelang, was auch den großen Kurssprung erklärt. Der Essenslieferdienst wird sein Geschäft in Taiwan unter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...