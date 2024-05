© Foto: Foto: Roland Weihrauch/dpa



Brenntag hat am Dienstag enttäuschende Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 veröffentlicht. Beide Geschäftsbereiche des Konzerns kämpften mit schwierigen Marktbedingungen und Preisdruck. "Trotz unserer globalen Reichweite und unseres breiten Portfolios konnten wir die Herausforderungen des ersten Quartals 2024 nicht vollständig bewältigen. Geopolitische Spannungen und anhaltende Inflation belasteten die Nachfrage und führten zu Preisdruck." Er fügte hinzu: "Wir bleiben jedoch vorsichtig optimistisch für den Rest des Jahres 2024", so Christian Kohlpaintner, CEO von Brenntag, in einer Stellungnahme. Der Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen erzielte im 1. Quartal 2024 einen Umsatz von …