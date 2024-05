Wien (ots) -Wer sich über das Tagesgeschehen in der österreichischen Apotheken- und Pharmabranche informieren möchte, hat ab dieser Woche eine starke neue Informationsquelle an der Seite. TARA24 (https://www.tara24.at/) heißt das Newsportal, auf dem sich Interessierte fortan über die Geschehnisse rund um Apotheke und Arzneimittel informieren können. Die Seite tara24.at verknüpft als Plattform zudem die Angebote von 'Meine TARA-Box' und dem Podcast 'tara & talk'.Egal, ob es um Lieferengpässe, das Impfen in der Apotheke oder die Cannabislegalisierung geht: Das Interesse an Gesundheitsthemen ist groß. Nicht nur Apotheker:innen und PKAs sind darauf angewiesen, stets auf dem neuesten Stand zu sein - auch diverse andere Berufsgruppen aus der Welt von Apotheke und Pharma haben einen großen Bedarf an fachlich zugeschnittener, schneller und unabhängiger Berichterstattung. Diese Lücke mit einem zeitgemäßen Portfolio an Newsformaten zu füllen, hat sich TARA24.at (https://www.tara24.at/) auf die Fahnen geschrieben.Die Redaktion von TARA24 (https://www.tara24.at/) besteht aus einem fachlich starken Team. Mag. Ulrike Krestel bringt ihre langjährige Erfahrung als Medizin- und Gesundheitsjournalistin in ihre neue Rolle als Chefredakteurin ein. Mag. Astrid Janovsky ergänzt als Multimedia-Redakteurin mit ihrem Fachwissen als Apothekerin, Kolumnistin, Referentin und Social-Media-Profi. Hinter dem eingespielten Duo steht das Team der ELPATO Medien GmbH, das in Entwicklung, Grafik und Social Media unterstützt."Unabhängige Gesundheitskommunikation gewinnt an Bedeutung. Mit TARA24.at (https://www.tara24.at/) setzen wir einen neuen Standard: aktuelle, unabhängige und auch exklusive Berichterstattung - rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr", sagt Tom Bellartz, Herausgeber von TARA24 (https://www.tara24.at/) und Geschäftsführer der nun auch in Wien ansässigen ELPATO Medien GmbH. "In den kommenden Monaten werden wir Angebot und Team schnell ausbauen und damit der dynamischen Marktentwicklung Tribut zollen."Auf der frisch gelaunchten Seite gibt es weitaus mehr als hochwertigen Online-Journalismus: Zum TARA24-Kosmos gehören der erstmals am 16. Mai erscheinende Apotheken-Podcast 'tara & talk', das Weiterbildungs- und Communityangebot 'Meine TARA-Box (https://www.tara24.at/meine-tara-box-start/)' sowie die 'APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.at/)', die im November zum zweiten Mal in Wien stattfindet. Abgerundet wird die Berichterstattung in Zukunft durch zahlreiche Multimedia-Formate auf Instagram, Facebook, X, YouTube und LinkedIn.Wer keine Meldung verpassen will, kann sich zudem über folgenden Link für den täglichen TARA24-Newsletter registrieren: https://www.tara24.at/newsletter-abonnieren/Pressekontakt:Mag. Ulrike KrestelChefredakteurin TARA24ELPATO Medien GmbH in GründungPostgasse 8BA-1010 WienE-Mail: redaktion@tara24.atTel.: +43 676 4220492Original-Content von: TARA24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174826/5778884