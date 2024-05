Berlin (ots) -Mit Enduring Fitness bietet Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach Mone Dusek nicht nur einzigartige Gesundheitskonzepte für anspruchsvolle Kunden an, sondern auch attraktive Arbeitsplätze für Gesundheitsexperten, die ihre Leidenschaft teilen, Menschen zu motivieren und zu helfen. In diesem Artikel verrät Mone Dusek, wovon ihre Mitarbeiter profitieren und welche Stellen bei Enduring Fitness aktuell zu besetzen sind.Funktionelles Kraft- und Bewegungstraining, Ernährungstherapie, Rehabilitationssport nach Verletzungen, Massagetherapie, Motivation, Psychologie und verschiedene Coaching-Methoden - das sind die fachspezifischen Bereiche, aus denen Mone Dusek individuelle Gesundheitskonzepte für ihre Kunden entwirft, die spezifisch auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und ihnen dabei helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Mit einem Studium, mehreren Ausbildungen, diversen Zusatzqualifikationen und zehn Jahren Berufserfahrung ist sie eine Expertin auf ihrem Gebiet, die durch eine enorme Wissensbreite und -tiefe überzeugt. Von der tiefgreifenden Expertise, dem großen Dienstleistungsspektrum und den innovativen Ansätzen der Personal Trainerin profitieren nicht nur ihre Kunden, die durch die ganzheitliche Betreuung sehr nachhaltige Erfolge verbuchen können - sie überzeugt auch als Arbeitgeberin. So bietet die Gründerin und Prokuristin von Enduring Fitness attraktive Arbeitsbedingungen für Kollegen, die ihre große Leidenschaft teilen, Menschen glücklich an ihr Ziel zu bringen. "Bei uns müssen Trainer nicht wie am Fließband arbeiten und einen Kundentermin nach dem nächsten abhandeln", verrät Mone Dusek."Vielmehr gewähren wir ihnen Raum und Zeit, sich intensiv und mit voller Aufmerksamkeit auf den Kunden einzulassen und dabei selbst ausreichend regenerieren zu können - denn davon profitieren am Ende nicht nur die Kunden, sondern auch meine Mitarbeiter", erklärt die Prokuristin von Enduring Fitness, die sich durch ihre besonderen Ansätze stark von anderen Arbeitgebern in der Branche abhebt. Den Menschen als Individuum betrachtend, weiß Mone Dusek, dass generische Ernährungs-, Trainings- oder Rehabilitationspläne weder langfristige Motivation noch nachhaltige Erfolge bewirken können. So räumt sie auch ihren Mitarbeitern die Möglichkeit ein, sich individuell zu entfalten und die Kunden beim Erreichen ihrer persönlichen Gesundheitsziele von Anfang bis Ende mit Begeisterung und flexibel gestalteten Konzepten zu begleiten. Aktuell bietet sich drei qualifizierten Fachkräften die Chance, Teil des Teams zu werden und gemeinsam mit Enduring Fitness zu wachsen. Neben zwei Trainern wird ein Content-Manager gesucht, der sich auf spannende Aufgaben und etwa 30 Reisetage im Jahr freuen kann.Enduring Fitness setzt auf Qualität statt QuantitätWährend es in der Branche üblich ist, drei Kundentermine pro Stunde abzuhandeln und Leerlauf aus Effizienzgründen zu vermeiden, verfolgt Enduring Fitness einen gänzlich anderen Ansatz. Um den Kunden wirklich gerecht zu werden und ihre Anliegen intensiv analysieren zu können, werden keine Termine unter 60 Minuten vergeben. Anschließend folgen 30 Minuten Pufferzeit, die zum Dokumentieren, Verschnaufen und Vorbereiten des nächsten Termins genutzt werden können - eine Tatsache, die die Mitarbeiter sehr zu schätzen wissen. "Wer wie am Fließband arbeitet, kann seine Kunden nicht richtig betreuen und sieht die Erfolge am Ende nicht. Wir möchten unseren Kunden eine exzellente Dienstleistung und unseren Mitarbeitern eine erfüllende Arbeit ermöglichen und kalkulieren die Budgets deswegen anders", erklärt Mone Dusek. Außerdem achtet sie darauf, dass der Terminplaner immer freie Kapazitäten hat, sodass Kunden bei Bedarf immer auch kurzfristig Termine bekommen und ihre Mitarbeiter ihnen entspannt, fit und mit voller Aufmerksamkeit begegnen können.Wie das Unternehmen selbst, wächst auch das Team von Enduring Fitness stetig. "Wir suchen Menschen, die Freude daran haben, andere Menschen erfolgreich zu machen", erklärt Mone Dusek. Besonders wichtig ist ihr, dass ihre Mitarbeiter zuhören können und die Kunden mit Know-how und Leidenschaft motivieren und an ihr Ziel bringen, statt nach Schema F zu arbeiten. Zudem sollten eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im jeweiligen Bereich sowie mehrjährige Berufserfahrung vorliegen. Wer sich darüber hinaus durch unkonventionelles Denken, Eigeninitiative und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, auszeichnet, kann bei Mone Dusek nicht nur von einer attraktiven Tätigkeit, sondern auch von regelmäßigen Weiterbildungen profitieren.Mitarbeiter profitieren von gelebten Werten, Entwicklungsmöglichkeiten und erfüllenden TätigkeitenFür Mone Dusek ist es von besonderer Bedeutung, ihre Mitarbeiter optimal vorzubereiten - das nutzt am Ende nicht nur den Kunden, sondern stärkt auch die Arbeitsweise des Kollegiums. Aus diesem Grund vermittelt die Unternehmerin ihren Mitarbeitern neben ihrem umfassenden Know-how auch ihre eigenen Erfahrungen. Das Onboarding findet mittlerweile effizient und bequem in Form eines Videokurses mit anschließender Fragerunde statt. So werden neue Mitarbeiter bestens auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet.Ein besonderes Augenmerk legt Mone Dusek dabei auf Qualität. "Mein Wunsch ist es, dass sie ihre Aufgaben motivierend und fachlich sehr hochwertig ausführen - dabei unterstütze ich sie natürlich", erläutert Mone Dusek. Das Gesamtpaket macht Enduring Fitness zum attraktiven Arbeitgeber mit spannenden Perspektiven für qualifizierte Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich, die die hohen Ansprüche teilen, sich selbst verwirklichen und entwickeln wollen und sich eine zufriedenstellende Tätigkeit wünschen.Sie wünschen sich einen modernen Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche, bei dem sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter an erster Stelle stehen? Melden Sie sich jetzt bei Mone Dusek (http://jobs.enduring.fitness) von Enduring Fitness und erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten!