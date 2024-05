LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts des Verkaufs des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Clement Genelot sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem überraschenden Deal. Beide Parteien hätten seit Monaten schwierige Verhandlungen geführt, und so betrachte er das Ergebnis als einen Kompromiss, der Delivery Hero den angestrebten Mittelzufluss ermögliche. Die mit dem Verkauf neuer Aktien an Uber verbundene Verwässerung des Delivery-Hero-Gewinns hält er für begrenzt. Die Liquiditäts- und Schuldenbedenken seien nun beseitigt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

