Was OpenAI von seinem neuen Sprachmodell GPT-4o gezeigt hat, könnte das Leben vieler verändern - zum Guten wie zum Schlechten. Über die dünne Linie zwischen Utopie und Dystopie. Sehen, hören, sprechen: Das neue KI-Sprachmodell GPT-4o soll, so schreibt es OpenAI in der Ankündigung, "ein Schritt hin zu einer viel natürlicheren Mensch-Computer-Interaktion sein". Und was Technikchefin Mira Murati im Rahmen des "Spring Update"-Events da präsentiert hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...