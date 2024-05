Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Meilenstein für VanEck: Verwaltetes Vermögen in Europa übersteigt 10 Milliarden US-Dollar - FondsnewsMeilenstein für VanEck: Der Asset Manager setzt sein Wachstum der vergangenen Jahre fort und hat im April 2024 in Europa erstmals ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...