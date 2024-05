London (www.fondscheck.de) - Aktiv gemanagte ETFs befinden sich in unterschiedlichen Adoptionsphasen, denn während dieser Produkttyp in den USA bereits weit verbreitet ist, konnte er in Europa erst relativ wenig Anlagevolumen für sich gewinnen. Dies ist auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen, wie Stuart Forbes, Head of ARK Invest Europe, aufzeigt. ...

