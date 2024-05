NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns liege über den Erwartungen, der Ebitda-Ausblick aber sei wegen Wechselkurseffekten etwas gesenkt worden, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für den Barmittelzufluss 2024 liege am oberen Ende der bestätigten Unternehmenszielspanne und seine Prognose für die Nettoverschuldung deutlich darüber./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 02:06 / ET

DE000BAY0017