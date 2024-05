DJ PTA-News: Medigene AG: Medigene AG verlängert Liquiditätsreichweite bis Juli 2025 nach erfolgreicher überzeichneter Kapitalerhöhung

Planegg/Martinsried (pta/14.05.2024/13:30) - * Liquiditätsreichweite von April 2025 auf Juli 2025 verlängert * Kapitalerhöhung stärkt die Finanzposition von Medigene * Leitprogramm MDG1015 auf Kurs für IND-Antrag im 3. Quartal 2024 und CTA- Antrag im 4. Quartal 2024 * Erlöse aus jüngster Kapitalerhöhung treiben Planung für Aufnahme des ersten Patienten in Phase-1-Dosissteigerungsstudie mit MDG1015 bis Ende 2024 voran, vorbehaltlich zusätzlicher Finanzierung

Die Medigene AG ( https://medigene.de/ ) (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, meldete, dass das Unternehmen gemäß seiner Ad-hoc-Mitteilung vom 13. Mai 2024 seine Liquiditätsreichweite bis Juli 2025 verlängert und entsprechend seine Finanzprognose für 2024 angepasst hat.

"Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass die kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung unsere finanzielle Position deutlich gestärkt hat und unsere Liquiditätsreichweite von April 2025 bis Juli 2025 verlängert", sagte Selwyn Ho, CEO der Medigene AG. "Dieses neue Kapital wird vor allem zur Unterstützung zusätzlicher Aktivitäten verwendet, die erforderlich sind, damit unser Leitprogramm MDG1015 in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in die Klinik eintreten kann. Darüber hinaus werden diese Erlöse die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie unterstützen, die Validierung unserer End-to-End-TCR-Plattform für autologe und allogene Zelltherapien fortsetzen und uns ermöglichen, die Anwendung unserer potenziell erstklassigen 3S-TCRs auf andere so genannte off-the-shelf Modalitäten wie T-Zell-Engager auszuweiten."

Am 8. Mai 2024 teilte das Unternehmen mit, dass es eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von rund 5,9 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hält an seiner Prognose fest, dass die erwarteten Umsätze im Jahr 2024 zwischen 9 und 11 Millionen Euro liegen werden (unverändert).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhen sich von bisher 11 - 13 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 11,5 - 13,5 Millionen Euro. Damit sollen zusätzliche Aktivitäten unterstützt werden, die die Aufnahme des ersten Patienten in die klinische Phase-1-Studie mit MDG1015 bis Ende 2024 ermöglichen, vorbehaltlich weiterer Finanzierungen.

Diese Prognosen beinhalten potenzielle zukünftige Meilensteinzahlungen aus bestehenden Partnerschaften, in Höhe von 1 Millionen US-Dollar bzw. 2 Millionen Euro, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Sie beinhalten keine potenziellen Meilensteinzahlungen aus oder zukünftigen/neuen Partnerschaften oder Transaktionen, da das Eintreten solcher Zahlungen oder deren Zeitpunkt und Umfang weitgehend von Dritten abhängen und von Medigene nicht kontrolliert oder beeinflusst werden können.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von differenzierten T-Zell-Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren spezialisiert hat. Die End-to-End-Plattform umfasst mehrere proprietäre und exklusive Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen, optimale T-Zell-Rezeptoren sowohl gegen Krebs-Testis-Antigene als auch gegen Neoantigene zu generieren. Diese T-Zell-Rezeptor-modifizierten (TCR) -T-Zellen werden dann verbessert, um erstklassige, differenzierte TCR-T-Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, wobei die Arzneimittelzusammensetzung hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit optimiert ist. Die End-to-End-Plattform bietet Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist auf Kurs für IND-Antrag im 3. Quartal 2024 und CTA- Antrag im 4. Quartal 2024. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://medigene.de/.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG Pamela Keck Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com

