Unterföhring (ots) -Österreich, Deutschland oder Schweiz? Aus welchem Land kommt die stärkste junge Stimme von "The Voice Kids" 2024? Triumphiert die Schweiz zwei Wochenenden in Folge in einer Musikshow? Welches Talent krönen die Zuschauer:innen diesen Freitag (17. Mai, 20:15 Uhr) zur Siegerin oder zum Sieger von VoiceKids? Und welcher Coach begleitet eine Finalistin oder einen Finalisten aus seinem Team an die Spitze der SAT.1-Show?Das sind die Finalist:innen von "The Voice Kids":TeamFanta:Malya (11, Stuttgart)Michi Beck & Smudo: "Malya ist unsere elfjährige Schwaben-Soul-Röhre. Sie hat eine ganz tolle Stimme und vor allem eine irre Dynamik - von den lauten Tönen bis hin zu den leiseren Parts. Sie ist technisch schon super weit."Frida (12, München)Michi Beck & Smudo: "Die Wildcard für Frida hat sich gelohnt! Wir sind so froh, dass sie wiedergekommen ist - und dann auch noch in unser Team! Wenn Frida loslegt, hat sie mit ihren zwölf Jahren schon eine richtige Lautstärke. Ein bisschen wie eine Dampflok - so eine Power!"TeamLena:Anand (15, Zürich (CH))Lena Meyer-Landrut: "Seit den Blind Auditions hat Anand so viel Sicherheit gewonnen. Das Schöne bei ihm ist, dass er nicht nur unglaublich toll singt und ein krasser Entertainer ist, sondern er auch das Herz am rechten Fleck hat. Er hält alle zusammen und ist echt ein korrekter Typ!"Maris (12, Lörrach)Lena Meyer-Landrut: "Marius Müller-Westernhagen saß mal in einer Show, in der auch ich saß. Und er hat mich angeguckt und gesagt: 'Du bist es!' Und seitdem sind wir irgendwie auf eine Art verbunden. Und ich habe bei Maris das gleiche Gefühl: 'Du bist es, Maris!'" (Anm. d. Red.: In den Blind Auditions hat Maris "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen gesungen)TeamAlvaro:Lana (9, Viernheim)Alvaro Soler: "Lana ist unser Sonnenschein. Sie hat so viel Energie und erinnert uns alle selbst daran, diese Energie mehr zu spüren, auch wenn man älter wird. Lana hat nicht nur eine coole Attitude, sondern auch eine tolle Stimme. Mit ihren neun Jahren hat sie eine lange musikalische Karriere vor sich."Madeleine (15, Wien, AT)Alvaro Soler: "Genau wie Madeleine, gibt TeamAlvaro nie auf! Sie ist einfach ein besonderes Talent und hat eine Stimme, von der sie, glaube ich, noch gar nicht weiß, dass sie sie hat. Bei VoiceKids war es unsere Team-Aufgabe, Madeleine Sicherheit auf der Bühne zu geben. Und dass sie selbstbewusst performen kann, hat sie nicht zuletzt in den Sing-Offs bewiesen!"TeamWincent:Erika (12, Hamburg)Wincent Weiss: "Erika hat einfach eine krasse Stimme! Sie wirkt erst etwas zurückhaltend, aber wenn sie auf die Bühne geht, kommt da einfach eine Kraft aus ihr raus und es steht eine starke Frau da oben. Und das bereits mit zwölf Jahren."Jakob (15, Limburg an der Lahn)Wincent Weiss: "Jakob hat eine einzigartige Stimme. Die ist so tief und so voluminös, aber er kommt auch unglaublich weit hoch und hat einfach eine riesige Range. Und das macht eine gute Stimme aus."Das passiert im VoiceKids-Finale:Jede:r Finalist:in performt im großen Finale einen Solo-Song und steht gemeinsam mit dem eigenen Coach in einer Team-Performance auf der Bühne.Als Stargast aus der "The Voice"-Familie tritt Samu Haber im Finale der Musikshow auf. Der internationale Popstar präsentiert erstmals seinen neuen, noch unbekannten Song. Und schon zum Showbeginn ist Ohrwurmpotential garantiert: Die VoiceKids-Finalist:innen eröffnen zusammen mit der Dance Crew "Flying Steps" zum "High School Musical"-Filmhit "We're All In This Together" die Show!Dann sind die Zuschauer:innen gefragt: Wen wählen sie live in SAT.1 zur Siegerin oder zum Sieger der Show? Abgestimmt werden kann via Joyn-App und Anruf.Diesen Preis gibt es bei VoiceKids 2024:Der Gewinner oder die Gewinnerin von "The Voice Kids" darf sich über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 20.000 Euro freuen und darf professionelle Aufnahmen mit SEAT und dem Produzententeam von Stefan Dabruck machen - inklusive Songwriting, Recording Sessions, Produktion und Mastering. Noch dazu geht es für den VoiceKids-Sieger oder die -Siegerin zusammen mit der Familie auf eine märchenhafte Reise ins Disneyland Paris.Wer gewinnt "The Voice Kids" 2024? Das große Finale - am Freitag, 17. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 und Joyn sowie über den Joyn-Stream mit Deaf Performance und GebärdenspracheZusätzlich gibt es das VoiceKids-Finale in Ulta-High-Definition auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD zu sehen. Alle Infos und neue Finalist:innen-Interviews sowie Fotos zum Download gibt es unter: presse.sat1.de/thevoicekidsFür alle VoiceKids-Fans, die die Auftritte ihrer Lieblingstalente 2024 auch noch nach dem Finale anhören möchten, gibt es die offizielle VoiceKids-Playlist auf allen bekannten Musik-Plattformen. Zur Playlist, die von Seven.One Starwatch und Embassy of Music bereitgestellt wird, geht es hier: thevoicekids.lnk.to/playlistHashtag zur Show: VoiceKids