NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum Hämophilie-Antikörper Mim8 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser attestierte dem Mittel in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine bessere Wirksamkeit im Vergleich zum Roche-Medikament Hemlibra. Außerdem sei das Dosierungsprofil angenehmer und die Injektionen könnten weniger schmerzhaft sein. Er geht davon aus, dass Mim8 erhebliche Marktanteile auf dem Hämophilie-A-Markt gewinnen könnte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 20:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 20:39 / BST



ISIN: DK0062498333

