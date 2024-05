Köln (ots) -Nach dem CDU-Parteitag gewinnt die Union laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer einen Prozentpunkt hinzu und verbessert sich leicht auf 32 Prozent. Um jeweils einen Prozentpunkt verbessern sich auch die Grünen (13%) und das BSW (5%). Die FDP (5%) und die sonstigen Splitterparteien (11%) schneiden jeweils etwas schlechter ab als in der Vorwoche. Die Werte für die SPD (16%), die AfD (15%) und die Linke (3%) bleiben unverändert.Nur Söder würde Kanzlerduell mit Scholz für sich entscheidenBei der kommenden Bundestagswahl steht voraussichtlich eher wieder ein Kanzlerduell zwischen dem amtierenden Kanzler und dem Kandidaten der führenden Oppositionspartei an. Für das aktuelle RTL/ntv Trendbarometer wurden die Befragten daher gebeten, anzugeben, für wen sie sich bei einer hypothetischen Direktwahl des Bundeskanzlers bei einem solchen "Zweikampf" entscheiden würden: Für den amtierenden Kanzler Olaf Scholz oder für einen der drei potenziellen Kanzlerkandidaten der CDU/CSU.Bei der Alternative Scholz und Merz würden sich trotz aller eher negativen Bewertung der bisherigen Arbeit des amtierenden Kanzlers mehr Wahlberechtigte (32%) für Olaf Scholz als für Friedrich Merz (29%) entscheiden. Im Zweikampf Scholz gegen Hendrik Wüst stünde es aktuell unentschieden (jeweils 28%). Im Duell Söder gegen Scholz würden sich 36 Prozent für den CDU-Kandidaten und 30 Prozent für Scholz entscheiden.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden zu den Parteipräferenzen vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 7. bis 13. Mai 2024 erhoben. Datenbasis: 2.006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Daten zum Kanzlerduell wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 8., 10. und 13. Mai 2024 erhoben. Datenbasis: 1.503 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandLisa von Söhnenlisa.vonsoehnen@rtl.deTelefon: 0221 45674109Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5779127