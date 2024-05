Eigentlich waren die Zahlen und der Ausblick, den der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer heute vorlegte, eher wenig berauschend. Dennoch kommt beides am Markt gut an. So setzt der DAX-Titel den guten Lauf der vorangegangenen Handelstage fort und klettert dabei sogar wieder über die Marke von 30 Euro. Das Unternehmen rechnet nun nur noch mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 10,2 bis 10,8 Milliarden Euro. Bislang lagen das obere und das ...

