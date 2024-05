Die Aktivitäten an den Devisenmärkten bleiben nach dem gedämpften Handel vom Montag ruhig. Der US-Dollar (USD) Index schwankt weiterhin in einem engen Channel über 105,00, während die Anleger auf die Daten zur Erzeugerinflation für April und die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell warten. Zu Beginn des Tages stehen in Europa die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...