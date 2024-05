ZEDAS GmbH, langjähriger Marktführer im Bereich Logistik- und Betriebssoftware für Eisenbahnen, gibt seine strategische Investition von der Arcadea Group bekannt, einem herausragenden, auf Dauer angelegten Investor in globale Softwareunternehmen. Diese Allianz wird das kontinuierliche Wachstum von ZEDAS fördern und dabei helfen, ein langfristiges, nachhaltiges und innovatives Zuhause zur Unterstützung der Kunden des Unternehmens zu gewährleisten.

Nach der Transaktion wird Wolfgang Jahn, Gründer und CEO von ZEDAS, seine Position als Leiter des Unternehmens beibehalten und dem Vorstand beitreten, um das Unternehmen langfristig strategisch zu führen. Zusätzlich wird das gesamte Führungsteam von ZEDAS an Bord bleiben und weiterhin die Kundenbasis, Produkte und die Servicequalität des Unternehmens vorantreiben.

Paul Yancich, Geschäftsführer und Mitbegründer der Arcadea Group, sagte: "ZEDAS zeichnet sich auf dem europäischen Bahnmarkt durch ein breites Kunden- und Produktangebot aus, das im Vergleich zu den Mitbewerbern durch herausragende Lösungen und Zuverlässigkeit besticht. In unserer umfassenden, globalen Marktanalyse hat sich ZEDAS als die einzige langfristig verlässliche Unternehmenslösung in Europa herausgestellt. Viele Mitbewerber befinden sich im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften, die nur eine kurzfristige Perspektive haben, so dass ihnen die Stabilität und das Engagement fehlen, das ZEDAS seinen bestehenden und zukünftigen Kunden bietet. Diese Partnerschaft festigt unsere Position als weltweit führendes Unternehmen in der Bahnsoftwarebranche und unterstreicht unser Engagement, nur mit den absolut besten Unternehmen in ihren Märkten zusammenzuarbeiten."

Wolfgang Jahn, Gründer und CEO von ZEDAS, sagte: "Die Zusammenarbeit mit der Arcadea Group ist für uns ein entscheidender Schritt, der ZEDAS in eine neue Ära der Effizienz, des Wachstums und des technologischen Fortschritts katapultiert alles Attribute, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass wir unseren großartigen Kunden weiterhin einen enormen Wert bieten. Der Zusammenschluss mit einem führenden Unternehmen wie Arcadea, insbesondere angesichts der bestehenden internationalen Präsenz auf dem Bahnmarkt, wird uns helfen, die wachsende Nachfrage der letzten Jahre zu erfüllen."

Daniel Eisen, Geschäftsführer und Mitbegründer der Arcadea Group, fügte hinzu: "Die Eisenbahnindustrie funktioniert nicht nach den Zeithorizonten von Private Equity, sondern ist ein Markt, der über Jahrzehnte hinweg am besten gepflegt werden sollte. Arcadea bietet dieses langfristige Zuhause, und wir könnten nicht aufgeregter sein, das Team und die Kunden für die kommenden Jahrzehnte zu unterstützen."

Über ZEDAS GmbH

Die ZEDAS GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für das Logistikmanagement von Schienengüterverkehren und für das Anlagenmanagement von Fahrzeugflotten und Bahninfrastruktur. Seit der Gründung 1990 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, innovative IT-Lösungen für Bahnbetriebe, Infrastrukturbetreiber und Bahnlogistikunternehmen anzubieten.

Über die Arcadea Group

Die Arcadea Group investiert in hochwertige, stark wachsende Softwareunternehmen über extrem lange Zeiträume. Mit Sitz in Toronto und globalen Investitionen nutzt Arcadea sein bedeutendes dauerhaftes Kapital, um sich ausschließlich auf Unternehmen mit langfristigem Potenzial und Ambitionen zu konzentrieren.

Contacts:

Paul Yancich

Geschäftsführer

yancich@arcadeagroup.com



Ulrike Gollasch

Head of Marketing

ugollasch@zedas.com