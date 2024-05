Die Hoffnungen auf eine wieder anziehende Weltwirtschaft und das allgemein gute Sentiment an den Märkten haben dazu beigetrage, dass die Aktienkurse der Chemiekonzerne Evonik, BASF oder Lanxess zuletzt deutlich gestiegen sind. Indes beginnen nun Verhandlungen, welche die drei Unternehmen mit großem Interesse verfolgen dürften. Denn für die rund 585 000 Beschäftigten in der Chemie-Industrie geht es an diesem Dienstag im thüringischen Teistungen um Gehälter und Arbeitsbedingungen. Dort treffen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...