Bert Flossbach (Flossbach von Storch): Goldpreis: Rätsel einer Rally

08.05.2024 -

Gold bleibt ein Wertspeicher, der gleichzeitig als Versicherung gegen viele bekannte und unbekannte Risiken dient.

Der starke Anstieg des Goldpreises ist schon irritierend, zumindest auf den ersten Blick. Die jüngste Rally lief in einem Umfeld, das für das Edelmetall denkbar schlecht war. Ein fester US-Dollar und steigende Anleiherenditen gelten nicht gerade als Preistreiber für das zinslose Gold. Noch schlechter sind steigende, positive Realrenditen inflationsgeschützter Anleihen wie zuletzt in den USA.

Deswegen verwundert es nicht, dass die Investmentnachfrage nach Gold in den vergangenen Monaten weiter deutlich gesunken ist, wie sich an den Beständen der Gold-ETFs ablesen lässt. Was allerdings verwundert, ist die Tatsache, dass der Goldpreis trotzdem immer weiter gestiegen ist (siehe Grafik).

(...)