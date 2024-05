Die Begeisterung für Aktien aus dem Bereich künstliche Intelligenz hat an den Aktienmärkten zuletzt etwas nachgelassen. KI-Überflieger wie Nvidia und Super Micro Computer befinden sich nach ihren enormen Kurssprüngen in einer Korrekturphase, die schon seit Anfang März anhält. Die laufende Berichtssaison in den USA hat zudem gezeigt, dass allein die Nennung von "KI" nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...