Der Stellantis-Konzern und der chinesische Elektroauto-Hersteller Leapmotor haben die Gründung ihres Joint Ventures abgeschlossen und kündigen an, dass Leapmotor International seine Geschäftstätigkeit in Europa im September 2024 aufnehmen wird. Die Markteinführung soll in Europa zunächst in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Belgien, Griechenland und Rumänien starten. Außerdem geben beide Seiten bekannt, dass bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...