© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Plug-Power-Aktie haussiert am Dienstag, nachdem das Unternehmen eine bedingte Zusage für eine Kreditgarantie in Höhe von bis zu 1,66 Milliarden US-Dollar von der US-Regierung erhalten hat.Plug Power hat eine bedingte Zusage in Höhe von 1,66 Milliarden US-Dollar für eine Kreditgarantie des US-Energieministeriums erhalten. Der Hersteller von Wasserstoff- und Brennstoffzellensystemen teilte am Dienstag mit, dass die Darlehensbürgschaft des Department of Energy's Loan Programs Office die Entwicklung, den Bau und den Besitz von bis zu sechs neuen Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff unterstützt. "Die Darlehensbürgschaft wird nicht nur für das Wachstum und die Skalierung von …