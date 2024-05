© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Die Investmentbank Stifel Financial prognostiziert, dass der S&P 500 im zweiten oder dritten Quartal um etwa 500 Punkte auf 4.750 Punkte fallen wird. Das entspricht einer Korrektur von etwa neun Prozent."Wir sind der Ansicht, dass die fünf Quartale von Anfang 2022 bis zum zweiten Quartal 2023 eine 'Pseudorezession' waren und die Fed bereits die normale Disinflation nach der Rezession geerntet hat, die wir erwarten würden", schrieb der leitende Aktienstratege von Stifel, Barry Bannister, in einer Notiz. "Infolgedessen ist die von der Fed angestrebte nachhaltige Zwei-Prozent-Kerninflation ein Wunschtraum." In dieser für die Wirtschaft schwierigen Zeit, so erklärt er in der Notiz, kam …