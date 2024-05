DJ KORREKTUR/GTAI: Auslandsinvestitionen erreichen 2023 in Deutschland Rekordniveau

BERLIN (Dow Jones)--Ausländische Unternehmen haben im vergangenen Jahr für Deutschland neue Investitionen in Rekordhöhe angekündigt. Nach Angaben der staatlichen Förderagentur Germany Trade & Invest (GTAI) stiegen die ausländischen Investitionsankündigungen für Neuansiedlungen und Erweiterungen in Deutschland um 37,5 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro. Damit sind die Auslandsinvestitionen in Deutschland deutlich stärker gestiegen als das Plus von 2,6 Prozent im weltweiten Vergleich. Die Agentur verwies auf Zahlen der Datenplattform FDI Markets, nach denen in Europa die Auslandsinvestitionen sogar um 7,4 Prozent und in Westeuropa 8,8 Prozent gefallen sind.

Alleine acht der insgesamt 1.759 Projekte in Deutschland sehen laut GTAI geplante Investitionen von mehr als 1 Milliarde Euro und elf Projekte von mehr als 500 Millionen Euro vor.

"Trotz des schwierigen globalen Wirtschaftsklimas und negativer Schlagzeilen hat Deutschland im vergangenen Jahr erneut erstklassige Projekte von einigen der weltweit führenden Unternehmen angezogen, darunter Apple, Roche, Eli Lilly, British Petroleum und die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company", sagte Robert Hermann, Geschäftsführer von Germany Trade & Invest. "Das ist kein Wunder, denn Deutschland ist Europas größter Markt, verfügt über ein sicheres und zuverlässiges Geschäftsumfeld und ist ein weltweit führendes Forschungs- und Entwicklungsland mit hochqualifizierten Arbeitskräften."

Wichtige Projekte sind der Behörde zufolge in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie und Ressourcen, Elektronik und Automatisierung sowie Mobilität und Logistik angekündigt worden. Die führenden ausländischen Investoren waren die USA, gefolgt von der Schweiz, China, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich. Im vergangenen Jahr seien 36 Prozent der Auslandsinvestitionen von Ländern der Europäischen Union gekommen und 28 Prozent von europäischen Ländern außerhalb der Region.

Die Reichweite der Projekte der internationalen Unternehmen zeigt laut GTA-Geschäftsführer Hermann die "grundsätzliche Solidität und Stärke" des Standorts Deutschland.

