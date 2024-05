NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 84,50 auf 86,00 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Rückgang bei der Mengenentwicklung (RIG) sei zwar fast ganz auf Einmaleffekte zurückzuführen, schrieb Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit es dem Lebensmittelkonzern aber gelinge, im zweiten Jahresviertel die Marktwartungen zu übertreffen, sei eine Beschleunigung des zugrundeliegenden Wachstums um mehr als einen Prozentpunkt nötig. Zudem erscheine eine wesentliche Verbesserung der Nachfrage bei den US-Konsumenten derzeit unwahrscheinlich./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 08:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 08:56 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

