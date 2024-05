Marktkommentar der SOLIT Management GmbH von Chefanalyst Markus Blaschzok: Gold- und Silberpreis steigen nach schwachen Wirtschaftsdaten Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sprang von den 209 Tsd. in der Vorwoche auf 231 Tsd. in der letzten Woche an. Das war der größte wöchentliche Anstieg seit August 2023. Zuletzt warnten bereits die sich verlangsamende Lohnentwicklung, die einbrechenden JOLTS-Daten und der Einbruch der Arbeitsplätze im Baugewerbe vor einer sich abkühlenden ...

