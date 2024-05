© Foto: Zoonar | Alexander Limbach - picture alliance



Wasserstoffaktien erhalten am Dienstag gleich doppelten Rückenwind: Einmal durch die Meme-Aktien-Rallye und ein weiteres Mal durch den Höhenflug von Plug Power.Wasserstoffaktien legen am Dienstag auf breiter Front zu. Dafür gibt es zwei herausragende Gründe: Einerseits die durch GameStop ausgelöste Rallye bei Meme-Aktien, die inzwischen auf sämtliche Titel mit hoher Leerverkaufsquote übergegriffen hat, und zweitens durch die Kursexplosion bei Plug Power. Das finanziell schwer angeschlagene Unternehmen konnte sich eine milliardenschwere Kreditzusage des US-Energieministeriums sichern und wird so rund 1,7 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von insgesamt sechs Wasserstoffprojekten …