Die Anteilsscheine von Gamestop und weiteren "Meme-Aktien" legen am heutigen Handelstag erneut kräftig zu und setzen ihren Höhenflug fort. Nach einem ersten Kurssprung zu Wochenbeginn stürzen sich Händler wieder auf die Titel, die 2021 in der Hochphase des letzten Hypes um Meme-Aktien profitiert hatten. Die Anteilsscheine des Videospielhändlers Gamestop setzen ihre wahnsinnige Kursbewegung fort. Im Xetra-Handel steht allein heute ein Kursgewinn von mehr als 80 Prozent. Am Freitag waren die Papiere ...

