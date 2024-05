Der DAX hat am Dienstag erneut leicht Federn gelassen. Der deutsche Leitindex ging 0,14 Prozent tiefer bei 18.716,42 Punkten aus dem Handel. Schon am Vortag hatte der Index leichte Verluste verzeichnet. Dennoch notiert er nach wie vor in unmittelbarer Nähe zu seinem Allzeithoch. Im Fokus stehen nun die US-Inflationsdaten, welche am Mittwochnachmittag bekannt gegeben werden.Der MDAX profitierte am Dienstag unter anderem von einem Kurssprung beim Index-Schwergewicht Delivery Hero. Der Index der zweiten ...

