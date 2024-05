Die nächste Generation der Falcon 2-Serie führt ein KI-Modell ein, das Open-Source, mehrsprachig und multimodal ist und das einzige KI-Modell mit Vision-to-Language-Fähigkeiten

Der neue Falcon 2 11B übertrifft das Llama 3 8B von Meta und liegt gleichauf mit dem führenden Google Gemma 7B Modell, wie das Hugging Face Leaderboard unabhängig bestätigt

Unmittelbare Pläne umfassen die Erforschung einer Mischung von Experten für erweiterte maschinelle Lernfähigkeiten

Das Technology Innovation Institute (TII), ein weltweit führendes wissenschaftliches Forschungszentrum und die Säule für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, hat heute die zweite Version seines renommierten Large Language Model (LLM) vorgestellt Falcon 2. Innerhalb dieser Serie hat es zwei bahnbrechende Versionen vorgestellt: Falcon 2 11B, ein effizienteres und zugänglicheres LLM, das auf 5,5 Billionen Token mit 11 Milliarden Parametern trainiert wurde, und Falcon 2 11B VLM, das sich durch seine Vision-to-Language-Modelle (VLM) auszeichnet, die eine nahtlose Umwandlung von visuellen Eingaben in Textausgaben ermöglichen. Beide Modelle sind zwar mehrsprachig, aber der Falcon 2 11B VLM ist das erste multimodale Modell von TII und das einzige auf dem Markt, das über diese Fähigkeit zur Umwandlung von Bildern in Text verfügt. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der KI-Innovation dar.

Im Vergleich mit mehreren prominenten KI-Modellen seiner Klasse unter den vortrainierten Modellen übertrifft Falcon 2 11B die Leistung von Metas neu eingeführtem Llama 3 mit 8 Milliarden Parametern (8B) und liegt gleichauf mit Googles Gemma 7B auf dem ersten Platz (Falcon 2 11B): 64,28 vs Gemma 7B: 64,29), wie von Hugging Face, einer in den USA ansässigen Plattform, die ein objektives Bewertungstool und ein globales Leaderboard für offene LLMs bereitstellt, unabhängig überprüft wurde. Noch wichtiger ist, dass sowohl Falcon 2 11B als auch 11B VLM Open-Source sind und damit Entwicklern auf der ganzen Welt uneingeschränkten Zugang gewähren. Für die nahe Zukunft ist geplant, die Falcon 2 Modelle der nächsten Generation zu erweitern und eine Reihe von Größen einzuführen. Diese Modelle werden mit fortschrittlichen maschinellen Lernfunktionen wie "Mixture of Experts" (MoE) weiter verbessert, um ihre Leistung auf ein noch höheres Niveau zu bringen.

Alle bisher veröffentlichten KI-Modelle von TII haben durchweg einen Platz in der Spitzengruppe der weltweit leistungsfähigsten Open-Source-LLMs eingenommen. Die neuen verkleinerten und vielseitigen Falcon 2 11B-Modelle werden TII eine größere Marktakzeptanz in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der generativen KI verschaffen.

Die mehrsprachig ausgestatteten Falcon 2 11B-Modelle bewältigen Aufgaben in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch und verschiedenen anderen Sprachen, was ihre Vielseitigkeit bereichert und ihre Effektivität in verschiedenen Szenarien steigert. Falcon 2 11B VLM, ein Vision-to-Language-Modell, ist in der Lage, Bilder und visuelle Eindrücke aus der Umgebung zu identifizieren und zu interpretieren. Es bietet eine breite Palette von Anwendungen in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen, dem E-Commerce, dem Bildungswesen und dem Rechtswesen. Diese Anwendungen reichen von der Dokumentenverwaltung über die digitale Archivierung und Kontextindizierung bis hin zur Unterstützung von Personen mit Sehbehinderungen. Darüber hinaus können diese Modelle effizient auf nur einer Grafikverarbeitungseinheit (GPU) laufen, wodurch sie hoch skalierbar sind und sich leicht in einfachere Infrastrukturen wie Laptops und andere Geräte integrieren lassen.

S.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC und Berater des Präsidenten der VAE für strategische Forschung und Spitzentechnologie, sagte: "Mit der Veröffentlichung des Falcon 2 11B haben wir das erste Modell der Falcon 2-Serie vorgestellt. Obwohl der Falcon 2 11B eine hervorragende Leistung gezeigt hat, bekräftigen wir mit ihm unser Engagement für die Open-Source-Bewegung und für die Falcon Foundation. Da bald weitere multimodale Modelle in verschiedenen Größen auf den Markt kommen werden, wollen wir sicherstellen, dass Entwickler und Unternehmen, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, Zugang zu einem der besten KI-Modelle haben, um ihre KI-Reise zu ermöglichen."

Dr. Hakim Hacid, geschäftsführender Direktor und amtierender Forschungsleiter der AI Cross-Center Unit am TII, sagte zu dem Modell: "KI entwickelt sich ständig weiter, und die Entwickler erkennen die unzähligen Vorteile kleinerer, effizienterer Modelle. Diese Modelle reduzieren nicht nur den Bedarf an Rechenleistung und erfüllen Nachhaltigkeitskriterien, sondern bieten auch mehr Flexibilität und lassen sich nahtlos in die Edge-KI-Infrastruktur integrieren, dem nächsten aufkommenden Megatrend. Darüber hinaus eröffnen die Vision-to-Language-Fähigkeiten von Falcon 2 neue Horizonte für die Barrierefreiheit in der KI und ermöglichen Nutzern transformative Bild-Text-Interaktionen."

Die Vielseitigkeit der Falcon 2 11B hat TII auch dazu veranlasst, die Arbeit an weiteren spannenden GenAI-Innovationen in Betracht zu ziehen. Dazu gehört die Einführung einer neuen Art von maschinellen Lernfähigkeiten, die als die bereits erwähnte "Mixture of Experts" bekannt ist. Bei dieser Methode werden kleinere Netzwerke mit unterschiedlichen Spezialisierungen zusammengeführt. So wird sichergestellt, dass die sachkundigsten Bereiche zusammenarbeiten, um hochentwickelte und maßgeschneiderte Antworten zu liefern fast so, als hätte man ein Team von intelligenten Helfern, die jeweils etwas anderes wissen und zusammenarbeiten, um bei Bedarf Vorhersagen zu machen oder Entscheidungen zu treffen. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Genauigkeit, sondern beschleunigt auch die Entscheidungsfindung und ebnet den Weg für intelligentere und effizientere KI-Systeme.

Falcon 2 11B wird unter der TII Falcon License 2.0 lizenziert, der permissiven, auf Apache 2.0 basierenden Softwarelizenz, die eine Richtlinie zur akzeptablen Nutzung enthält, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI fördert. Weitere Informationen über das neue Modell finden Sie unter FalconLLM.TII.ae.

