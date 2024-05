Die Arbeitslosenquote in Großbritannien ist auf 4,3% gestiegen - GBP/USD wird weiterhin in einer engen Spanne um 1,2550 gehandelt - Das britische Office for National Statistics meldete am Dienstag, dass die ILO-Arbeitslosenquote in den drei Monaten bis März von 4,2% auf 4,3% gestiegen ist. Dieser Wert entsprach den Markterwartungen. Weitere Details ...

Den vollständigen Artikel lesen ...