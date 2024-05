NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen und reduzierten Geschäftszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Mit der enttäuschenden Gewinnwarnung des Pharmazulieferers könnte sich der Anlegerfokus nun auf Gerresheimer richten, auch wenn der Spezialverpackungshersteller kaum im MRNA-Segment aktiv sei, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 13:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 13:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3ENQ51

