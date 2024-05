Zu den wichtigsten Trendfaktoren zählen das schnell wachsende mobile Gaming-Segment, die Auswirkungen der jüngsten Vorschriften, die Integration von Blockchain und KI sowie die Investitionen in Chancengleichheit und Inklusion in der gesamten Gaming-Branche

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, hat heute die Frühjahrsausgabe 2024 von "The Xsolla Report: The State of Play" veröffentlicht. Dieser im Anschluss an die Game Developers Conference (GDC) 2024 erstellte umfassende Bericht bietet wertvolle Einblicke in die aufkommenden Trends und grundlegenden Veränderungen, die sich kurz- und langfristig auf die Gaming-Branche auswirken werden. Er schafft die Voraussetzungen dafür, die Zukunft des mobilen Gamings maßgeblich zu gestalten, die akademischen Verbindungen innerhalb des Gaming-Ökosystems zu vertiefen und Investitionsmuster neu zu definieren.

In einer Periode, in der Mobile Gaming einen Anteil von 49 am Weltmarkt 2023 hatte, bringt diese Ausgabe von "The State of Play" Licht in die sich entwickelnde Landschaft des Mobile Gaming. Der Bericht befasst sich mit den Fortschritten bei der globalen Compliance und Regulierung, einschließlich des Digital Markets Act in Europas neuen Strategien zur Spielereinbindung, und bietet einen Ausblick auf die potenzielle Zukunft der Monetarisierung und Verbreitung mobiler Spiele. Er behandelt die Auswirkungen des plattformübergreifenden Spielens und die Bedeutung innovativer Monetarisierungsmodelle und liefert instruktive Erkenntnisse für Entwickler und Branchenakteure.

"The State of Play" betont die Bedeutung der Wissenschaft für das Wachstum und die Diversifizierung der Gaming-Branche. Es wird untersucht, wie Bildungsprogramme und -initiativen Talente entwickeln und Vielfalt und Inklusivität innerhalb der Gaming-Community fördern. Diese Ausgabe unterstreicht die symbiotische Beziehung zwischen der Gaming-Branche und akademischen Institutionen und hebt Programme hervor, die erhebliche Auswirkungen auf Studierende und die ganze Branche haben.

Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla, kommentiert: "Mit der neuesten Ausgabe von ‚The State of Play' teilen wir nicht nur Brancheninformationen mit, sondern wir plädieren auch für eine transformative Vision: Gleicher Zugang für alle. Diese Initiative geht über unser Engagement für Innovation und Wachstum innerhalb der Gaming-Branche hinaus. Es geht darum, Barrieren abzubauen, um sicherzustellen, dass jeder Entwickler, unabhängig von der Unternehmensgröße, die Möglichkeit hat, seine kreativen Werke zu präsentieren und ein globales Publikum zu erreichen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Plattformen und Tools zur Förderung kreativer Möglichkeiten, internationaler Präsenz und der Entwicklung einzigartiger Projekte, um sicherzustellen, dass die Zukunft des Gamings für alle zugänglich ist. Wir verfolgen das Ziel, allen Spielern und Entwicklern weltweit Möglichkeiten zu eröffnen und sicherzustellen, dass die Gaming-Landschaft genauso vielfältig und dynamisch ist wie ihre Community."

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des aktuellen Investitionsklimas in der Gaming-Branche, einschließlich Finanzierungstrends, Fusionen und Übernahmen. Er beschreibt die Veränderungen in den Investitionsmustern, von den Höhepunkten des pandemiebedingten Booms bis hin zu einer maßvolleren Entwicklung im Jahr 2024. "The State of Play" hilft bei der Navigation durch die finanziellen Aspekte der Branche, bietet Einblicke in strategische Investitionsmöglichkeiten und prognostiziert zukünftige Trends.

Mit Expertenkommentaren von Branchenvertretern wie Mukul Aurora, Mitbegründer von Appsoleut Games; Mariusz Gasiewski, CEO von Mobile Gaming und Apps Lead bei Google; Karla Reyes, Gründerin und Studioleiterin von Anima Interactive, steht der Xsolla Report: The State of Play jetzt zum kostenlosen Download bereit. Um sich ein Exemplar zu sichern und unschätzbare Einblicke in die Gaming-Branche zu gewinnen, besuchen Sie unsere Website: xsolla.pro/txr-spring24

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und bietet einen robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern aller Größen dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf mehreren Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, auf dem Markt einzuführen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel verfolgt Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen und unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Mit Haupt- und Rechtssitz in Los Angeles, Kalifornien, und Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und weiteren Städten auf der ganzen Welt, unterstützt Xsolla große Gaming-Titel wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

