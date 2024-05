MidOcean Energy ("MidOcean"), ein Unternehmen für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG), das von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründet wurde und verwaltet wird, gab heute die Berufung von Armand Lumens zum Finanzvorstamd (Chief Financial Officer, CFO) bekannt.

Herr Lumens bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Private Equity, Geschäftsentwicklung, Handel, Finanzierung, Wirtschaftsprüfung, Risikomanagement, Risikokapital, Take-Private-Transaktionen und Börsengänge bei MidOcean ein.

"Wir freuen uns, Armand im MidOcean-Team willkommen zu heißen", sagte MidOcean-CEO De la Rey Venter. "Wir sind von seiner Fähigkeit überzeugt, finanzielle Spitzenleistungen zu erbringen und zum kontinuierlichen Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen. Sein reichhaltiges Fachwissen wird für MidOcean bei der weiteren Verfolgung seiner strategischen Ziele von unschätzbarem Wert sein."

Mr. Lumens sagte: "MidOcean ist bestens aufgestellt, um mit seiner Expertise im Bereich LNG und seiner strategischen Ausrichtung auf diesen Sektor einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Ich freue mich sehr, De la Rey und das EIG-Team beim Aufbau eines globalen LNG-Portfolios zu unterstützen."

Herr Lumens war zuletzt Group CFO von Neptune Energy, wo er eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung der Finanz- und IT-Strategien des Unternehmens und der Erzielung seines Betriebserfolgs spielte. Vor seiner Tätigkeit bei Neptune Energy war er Group CFO bei Louis Dreyfus. Davor war Herr Lumens mehr als 24 Jahre bei Shell tätig, wo er verschiedene leitende Positionen innehatte, unter anderem als CFO von Shell Trading, Chief Internal Auditor und Head of Group External Reporting and Planning.

Herr Lumens erwarb einen Bachelor-Abschluss und einen MBA an der Universität Maastricht sowie einen MSc in Finanzen an der London Business School. Er ist zertifizierter Innenrevisor (Certified Internal Auditor) und Absolvent des Executive Leadership Program des IMD. Herr Lumens spricht fließend Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, der zum 31. März 2024 ein Vermögen von 24,7 Milliarden US-Dollar verwaltete. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. Im Laufe seiner 42-jährigen Unternehmensgeschichte hat EIG mehr als 47,9 Milliarden US-Dollar über 410 Projekte oder Unternehmen im Energiesektor in 42 Ländern auf sechs Kontinenten investiert. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C.; hinzu kommen Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen, kosten- und kohlenstoffmäßig wettbewerbsfähigen globalen LNG-Portfolios an. Das Unternehmen spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und die Bedeutung von LNG als geopolitisch strategische Energieressource zunimmt. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 26 Jahren Erfahrung, der eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Global Head of LNG bei Shell Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com oder die Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com.

