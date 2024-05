Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, eine strategische Vereinbarung mit Net-Com, einem führenden Anbieter von Telekommunikationslösungen, unterzeichnet zu haben, um als Wiederverkäufer des Entra SC-1D Remote MACPHY (R-MACPHY) Knotens von Vecima in Dänemark zu fungieren.

Die Vereinbarung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Vecima auf dem europäischen Markt und das Engagement von Net-Com, modernste Netzwerklösungen anzubieten und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach Distributed Access Architecture (DAA) in Dänemark zu unterstützen.

Der Entra SC-1D Remote MACPHY Knoten von Vecima, ein Kernstück des Entra DAA Produktportfolios, unterstützt Kabelnetzbetreiber bei der Umstellung ihrer Netze auf eine effizientere und skalierbare Infrastruktur. Der SC-1D vereinfacht das Netzwerkdesign und steigert die Betriebseffizienz, indem er die PHY-Layer-Funktionen näher an den Netzwerkrand verlagert und so die Latenzzeit reduziert und die Bandbreitenverfügbarkeit erhöht.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Kooperation mit Vecima", so Preben Secher Mogensen, CEO von Net-Com. "Die qualitativ hochwertigen Produkte und der Support von Vecima ergänzen perfekt unsere Wachstumspläne für die Zukunft, die sich auf die Bereitstellung von DOCSIS- und XGS-PON-Lösungen für dänische Internet Service Provider konzentrieren."

"Wir freuen uns sehr, dass Net-Com den SC-1D als Schlüsselelement für die Bereitstellung verbesserter Breitbanddienste nach Dänemark bringt", so Ryan Nicometo, Senior Vice President und General Manager, Vecima Video Broadband Solutions. "Mit dem SC-1D können Kabelbetreiber ihre Systeme modernisieren, um der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und fortschrittlichen Diensten gerecht zu werden, ohne ihre bestehende Koaxialkabelinfrastruktur komplett zu überholen."

Das DAA-Portfolio von Vecima, das von der Dell'Oro Group im dritten Jahr in Folge als globaler Marktanteilsführer bei R-MACPHY- und Remote Optical Line Terminal-Lösungen (R-OLT) ausgezeichnet wurde, wird von Betreibern auf der ganzen Welt eingesetzt. Dank der uneingeschränkten Unterstützung aller Kabelzugangstechnologien der nächsten Generation, hochwertiger Legacy-Dienste und bewährter Interoperabilität sind die Netze von morgen schon heute einsatzbereit.

Vecima wird auf der ANGA COM 2024 seine Kabel- und Glasfaserzugangslösungen, einschließlich des SC-1D Remote MACPHY Device, vorstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter vecima.com/network-access/interoperable-daa-solutions.

Besuchen Sie Vecima Networks auf der ANGA COM 2024

vom 14. bis 16. Mai in Köln, Deutschland

Kölnmesse Hall 8, Stand A20

Über Net-Com

Net-Com ist ein dänischer Distributor, der sich auf eine breite Palette von Netzwerkgeräten spezialisiert hat, die sowohl kleine als auch große Netzwerkinfrastrukturen unterstützen. Mit seiner Expertise in den Bereichen Telekommunikation und Netzwerklösungen ermöglicht Net-Com eine hervorragende Konnektivität in ganz Dänemark. Erfahren Sie mehr unter net-com.dk.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240514721543/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren: 250-881-1982, invest@vecima.com

Ansprechpartner für Medien: bernadette.dunn@vecima.com