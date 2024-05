Krypto News: Ist das schon das Ende des Memecoin-Hypes?

Nachdem die Meme-Stocks-Bewegung von Wall Street Bets aus dem Jahr 2021 schon fast wieder in Vergessenheit geraten war, wurde am gestrigen Tage unerwartet ein Tweet gepostet, welcher für Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt hat. Nach den massiven Kursexplosionen und den ersten Gewinnmitnahmen ist nun die Frage, ob es schon das Ende des Meme-Hypes ist oder dieser gerade erst angefangen hat. Dafür schauen wir auf die Motive der Bewegung und die Geschichte, um darauf aufbauend eine Prognose abzugeben.

Meme-Bewegung erstürmt den Markt

Am gestrigen Tage hatte ein Tweet von Roaring Kitty, welcher unter anderem hinter der Meme-Stock-Bewegung steckt, den ansonsten aufgrund des Sommerlochs und der erwarteten Inflationsdaten ruhigen Markt in Aufregung versetzt.

Umso bemerkenswerter ist der Umstand angesichts dessen, dass es zuvor lange Zeit ruhig um die Meme-Stock-Bewegung war. Denn Gil musste vor dem US-Kongress dazu aussagen, ob und in welchem Umfang der Finanzmarkt gegen die Interessen der Kleinanleger verzerrt ist.

Seit dem 19. Juni 2021 hatte das X-Profil nichts mehr gepostet, bis er dann am 13. Mai wieder zurückgekommen ist. Dieser Umstand blieb auch der Investmentcommunity nicht verborgen, sodass sie sofort reagiert hat.

Der von dem auch als Keith Gill bekannten X-Profil gepostete Meme wird von Gamern typischerweise in Situationen verwendet, in denen es ernst wird. Dabei ändert der Mann seine gleichgültige Haltung in eine aufmerksame, gespannte und aktive Positionierung.

Diesen Meme haben auch einige im Kryptobereich bekannte X-Profile aufgegriffen wie beispielsweise die Kryptoanalysten von Messari und Ansem. Während sich Letzterer erkundigte, was sie kaufen, äußerte Messari, dass es möglicherweise wieder losgeht.

Daraufhin stürzten sich die Investoren auf die vielen Meme-Stocks und Meme-Coins. Ebenso haben viele von ihnen Screenshots und passende Memes gepostet. All dies trieb Meme-Stocks wie Gamestop um 270 %, AMC Entertainment um 307 % und Blackberry um 33 % in die Höhe.

Ebenso stiegen seitdem Meme-Coins wie Pepe um 32 %, Floki um 23 %, Dogecoin um 12 % und Shiba Inu um 10 %. Einen der größten Gewinne verzeichnete der lange Zeit regungslose Coin Roaring Kitty, welcher an nur einem Tag von 0,000004692 auf 0,007354 USD um 156.635 % explodierte.

Geht es mit dem Meme-Hype wirklich wieder los?

Angesichts dieser Kursentwicklungen und des großen FOMOs der Investoren fragen sich nun viele, ob es wirklich wieder mit dem Meme-Hype losgeht oder ob es sich nur um ein kurzfristiges Phänomen handelt.

Die hohe Resonanz der Investoren deutet auf jeden Fall auf einen großen "Hunger" hin. Denn aktuell befindet sich der Markt in einer Art Sommerloch, sodass die Kurse praktisch nur auf der Stelle oszillieren.

Auch wenn es sich nur um ein Meme gehandelt hat, so hat der Markt anscheinend auf frische Impulse gewartet. Viele Anleger haben sich vermutlich an der Seitenlinie positioniert und warten nur auf ihre Gelegenheit für ein Investment.

Ebenso handelt es sich um wesentlich mehr als nur ein paar Trader, welche sich für ein koordiniertes Investieren zusammentun, um gemeinsam mehr zu erreichen. Stattdessen steckt eine Bewegung hinter Wall Street Bets sowie den Meme-Stocks und -Coins.

Angefangen hatte diese bereits im September 2011 mit Occupy Wall Street, welche als Reaktion auf die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit, Unternehmensgier und den Einfluss von Geld auf Politik entstanden war.

Sie haben mit ihren politischen Aktionen auf die Missstände aufmerksam gemacht und dabei eine internationale Medienaufmerksamkeit erfahren. Viele Aktivisten haben sogar aus Protest ihre Zelte für zwei Monate vor der Wall Street aufgeschlagen, bis dies von der Polizei verboten wurden.

Ebenso war 10 Jahre später die Meme-Stock-Bewegung ein Angriff auf die Wall Street. Dieses Mal schlossen sich die Bürger zusammen, um gemeinsam die leerverkaufenden Hedgefonds durch Short-Squeezes in die Insolvenz zu treiben.

Sie haben es geschafft, dass etwa die Aktie von GameStop in nur 3 Wochen um 2.384 % explodierte. Aber auch AMC konnte neben vielen anderen in nur 2 Wochen um beeindruckende 627 % im Preis zulegen.

Dies verdeutlicht den Einfluss, welchen die auch als "dumb money" verachteten Kleinanleger auf die Börse haben können. Sie scheinen sich in solchen Bewegungen zusammengefunden zu haben, da sie dem Finanzsystem und den Fiatwährungen nicht mehr vertrauen.

Bullischste Saison könnte gerade erst angefangen haben

Schon im 19. Jahrhundert haben sich die ersten Proteste gegen die Zentralisierung der Finanzmacht in New York geformt. Aber auch zur Zeit der großen Depression in den 1930er-Jahre wurden die Exzesse der Wall Street für die wirtschaftlichen Probleme verantwortlich gemacht. Ebenso wurde sie in den 1960er- und 1970er-Jahre wegen Ungleichheit und Kriegsindustrie kritisiert.

Da sich das Finanzsystem laut Ansicht einiger Experten in seinem Endstadium befindet, werden auch die damit verbundenen Nebenwirkungen stärker. Dies sind unter anderem exzessive Schulden, Kaufkraftverlust des Geldes und größere Vermögensungleichheit. Hinzu kommen potenziell massenhafte Arbeitsplatzverluste aufgrund von KIs.

All dies könnte die Unzufriedenheit weiter stärken und die Protestbewegungen von aktivistischen Kleinanlegern weiter antreiben, welche auch "ein Stück des Kuchens" abhaben wollen. In diesem Bereich sind zuletzt vorwiegend die Meme-Coins zu einem besonders begehrten Investitionsvehikel für Trader geworden.

Denn unter den renditestarken Kryptowährungen bilden sie den volatilsten und somit potenziell lukrativsten Sektor. Dass sie Investoren beeindruckende und lebensverändernde Renditen bescheren können, haben sie mehrfach bewiesen. Denn regelmäßig gibt es Berichte von neuen Memecoin-Millionären, wobei die Dunkelziffer noch viel größer sein kann.

Im Unterschied zu Meme-Stocks bieten die Meme-Coins sogar noch eine größere Chance. Denn täglich gibt es eigentlich immer 5 Coins auf DEXTools, welche an nur einem Tag rund 30.000 bis 60.000 % steigen.

Andere haben schnell sogar mehr als 1 Mio. Prozent erreicht. Ein berühmtes Beispiel ist Dogwifhat, der seit November um 6.694.071 % stieg. Daher sehen sie immer mehr Trader als aufregendes Glücksspiel mit Spaß- und Unterhaltungswert.

Aber auch institutionelle Investoren widmen sich immer stärker den Meme-Coins. Zu ihnen zählt der Hedgefonds Stratos, welcher mit Dogwifhat einen Gewinn von 32.000 % erzielte. Weitere sind Binance Labs, der Investmentarmt der größten Kryptobörse, und die Avalanche Foundation, welche hinter der Kryptowährung von Avalanche steht.

Hinzu kommt die bullischste Phase von Bitcoin, die mit dem Halving am 20. April eingeleitet wurde und historisch betrachtet bis Mitte des Jahres 2025 anhält. Überdies steigt die institutionelle Krypto-Nachfrage durch Fonds, Unternehmen, Regierungen und mehr. In diesem Zusammenhang dürften die Meme-Coins am stärksten steigen, die laut CoinGecko mit einem durchschnittlichen Gewinn in Q1 von 1.313 % der lukrativste Kryptosektor waren.

Multichain-Meme-Coin kombiniert das Beste der Blockchains

Meme-Coins wurden auf einer Blockchain gestartet und sind somit einem einseitigen Risiko gegenüber ausgesetzt. Denn ihre Existenz hängt maßgeblich von dem Erfolg des gewählten Netzwerkes ab. Allerdings steht es bisher noch nicht fest, welche Blockchain sich durchsetzen wird.

Ebenso ist der Markt mit den dezentralen Angeboten, Investoren, Nutzern und Kapital immer stärker gespalten. Der neue Dogeverse soll hingegen Brücken bauen und die Kluften überwinden. Auf diese Weise erhalten die Nutzer eine wesentlich größere Flexibilität und einen höheren Nutzen, da sich der Coin von den diversen dezentralen Angeboten verwenden lässt.

Verfügbar ist Dogeverse auf den Blockchains von Ethereum, Avalanche, BNB Smart Chain Polygon, Base und Solana. Es gibt jedoch Andeutungen, dass noch weitere Chains folgen sollen. Somit können sich die Nutzer das für sie passende Netzwerk aussuchen, während Dogeverse eine wesentlich größere Zukunftssicherheit erhält.

Derzeit stehen die Coins noch im gefragten Presale für einen Preis von 0,00031 USD zur Verfügung. Schon jetzt konnte das Projekt die Investoren begeistern und Mittel in Höhe von mehr als 13 Mio. USD einwerben. Angesichts der hohen Nachfrage dürfte der Presale spätestens innerhalb der nächsten Tage ausverkauft sein.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.