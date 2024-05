Vereinbarung markiert wichtigen Schritt hin zur ersten rumänischen Mondmission

ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), die in Luxemburg ansässige Tochtergesellschaft von ispace, inc. und Control Data Systems SRL (CDS) haben eine Nutzlastservice-Vereinbarung über den Transport von Messgeräten für die präzise Bestimmung des Standorts auf den Mond abgeschlossen. Dies teilten beide Unternehmen mit.

Julien Lamamy, CEO of ispace-Europe and Ovidiu Ratiu, Founder and CEO of CDS at a meeting in Luxembourg. (Photo: Business Wire)