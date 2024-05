Die Integration von BugHerd in LambdaTest zielt darauf ab, Web-Tests und Bug-Reporting zu rationalisieren, so dass es für Teams schneller und einfacher wird, die Qualität und Effizienz von Websites zu verbessern.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Plattform für einheitliche Tests, freut sich, ihre Integration mit BugHerd, dem in Australien ansässigen Feedback- und Bug-Tracking-Tool für Websites, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit soll die Effizienz bei der Identifizierung und Protokollierung von Website-Fehlerberichten während der Testphase verbessern.

BugHerd ist ein beliebtes Tool zur Fehlerverfolgung auf Websites, das es Organisationen ermöglicht, Fehlerberichte einfach zu erstellen und zu sammeln sowie Feedback zu verfolgen. Dies vereinfacht die Kommunikation, indem es eine klare Lokalisierung von Problemen ermöglicht und gleichzeitig Funktionen für das Aufgabenmanagement bietet, um den Fortschritt und die Lösung von Fehlern innerhalb von Entwicklungsteams zu verfolgen.

Die Integration ermöglicht es Benutzern, Fehler, die während der umfassenden Cross-Browser-Tests von LambdaTest entdeckt wurden, problemlos direkt an ihr BugHerd-Projekt zu melden. Mit einem einzigen Klick können Benutzer eine neue BugHerd-Aufgabe generieren, die alle wichtigen Details enthält, einschließlich Screenshots, Browser- und Betriebssysteminformationen, sowie die Möglichkeit, die Aufgabe einem bestimmten Teammitglied zuzuweisen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe und es wird sichergestellt, dass alle wichtigen Informationen für eine effiziente Fehlerbehebung erfasst werden.

Mayank Bhola, Mitbegründer und Leiter des Produktteams bei LambdaTest, äußerte sich zur Integration wie folgt: "Wir sind begeistert, diese Integration mit BugHerd anzubieten. Sie passt perfekt zu unserem Bestreben, das Leben von Testern und Entwicklern zu erleichtern. Durch die Bündelung unserer Bemühungen vereinfachen wir den Prozess der Fehlerverfolgung, der oft ein wesentlicher Engpass in der Webentwicklung ist."

Die Einrichtung der BugHerd-Integration ist ganz einfach: Benutzer müssen nur ihr BugHerd-API-Token in den LambdaTest-Einstellungen eingeben. Durch diesen einfachen Schritt wird ihr Test-Workflow direkt mit BugHerd verbunden und sie können sofort mit der Fehlerprotokollierung beginnen.

Die neue Funktion ist so konzipiert, dass sie nahtlos und einfach zu bedienen ist, so dass auch Teams ohne technisches Fachwissen ihre Webprojekte effizient verbessern können. Benutzer können problemlos ihre Tests direkt von LambdaTest aus verwalten und sehen, dass ihre Probleme in BugHerd ohne Komplikationen aktualisiert werden.

"Die Integration mit LambdaTest unterstreicht unser Engagement für Agenturen und Webentwickler, die nun in der Lage sind, Browser-Tests nahtlos mit direktem Feedback zu verknüpfen, wodurch Projektzeiten verkürzt und die Kundenzufriedenheit verbessert werden", sagte Stephen Neville, CEO von BugHerd.

Die Partnerschaft zwischen BugHerd und LambdaTest stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um Web-Tests integrativer und effizienter zu gestalten. Dadurch können Entwicklungsteams qualitativ hochwertige Websites schneller und mit weniger Problemen bereitstellen.

Weitere Informationen über die Integration von BugHerd mit LambdaTest finden Sie auf https://www.lambdatest.com/support/docs/bugherd-integration/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing-Cloud erlaubt es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemen durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Test-Grids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache mit blitzschneller Geschwindigkeit zu betreiben und zu orchestrieren, um die Testzeit für die Qualität zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://lambdatest.com

Über BugHerd

BugHerd ist ein in Australien ansässiges Softwareunternehmen, dessen Website-Feedback-Plattform weltweit von Kreativ- und Webentwicklungsagenturen, SaaS-Unternehmen, Bildungs- und Online-Lernorganisationen genutzt wird.

Das Unternehmen trat 2011 offiziell in den SaaS-Markt ein und war eines der ersten australischen Teams, die das US-amerikanische Startup-Programm 500 Startups und das australische Startmate schmückten.

BugHerd erlangte Popularität, indem es eine Nische auf dem Markt der Software-Tools für Webentwickler und Designer besetzte. Das Unternehmen löste die Schwierigkeit, kontextbezogenes Website-Feedback von nicht-technischen Personen zu erhalten.

Mit Stephen Neville als CEO an der Spitze ist das BugHerd-Team bestrebt, Agenturen dabei zu unterstützen, ihre Website-Entwicklungsprojekte innerhalb des Budgets und rechtzeitig abzuschließen, um ihre Kunden zufrieden zu stellen und sie dazu zu bringen, immer wieder zurückzukommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240514547896/de/

Contacts:

Pressestelle von LambdaTest: press@lambdatest.com