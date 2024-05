DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Arbeitsvolumen/Teilzeit:

"Es wäre aber falsch, jetzt die Teilzeit generell zu verteufeln. Alle Beschäftigten, die sich nebenbei um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, würden sich ohne diese Möglichkeit wohl ganz aus dem Erwerbsleben zurückziehen. Auf der anderen Seite ist es vollkommen illusorisch, die Sorgearbeit komplett zu professionalisieren und an Kitas und Pflegeheime zu delegieren, damit alle 40 Stunden arbeiten können. Denn dafür fehlen das nötige Geld und das Personal. Teilzeit ist ein Segen, wenn sie mehr Menschen in den Arbeitsmarkt bringt. Was weg muss, ist die unfreiwillige Teilzeit. Die entsteht, weil Eltern keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten finden, Arbeitgeber keine familienfreundlichen Arbeitszeiten anbieten oder die Politik selbst Anreize für möglichst kurze Arbeitszeiten setzt. Sei es durch das Ehegattensplitting, das den Mottenkugelduft der frühen Bundesrepublik atmet, oder die noch von der Ampel vorgenommene Ausweitung der Mini- und Midijobs."/yyzz/DP/men