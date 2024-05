Mary Kay Inc. ein führendes Unternehmen bei globaler Nachhaltigkeit festigt seine Wurzeln in Lewisville. In Kooperation mit der Arbor Day Foundation und Keep Lewisville Beautiful organisierte das Unternehmen am 10. Mai eine Baumpflanzaktion im Railroad Park, um Mutter Natur und den Muttertag zu zelebrieren.

Trees planted at Railroad Park directly impact Lewisville communities by providing important ecosystem benefits in the Trinity River watershed. (Photo: Mary Kay Inc.)

"Über Partnerschaften mit Organisationen wie der Arbor Day Foundation leistet Mary Kay einen positiven Beitrag für die Umwelt in den Ökosystemen, in denen wir tätig sind", berichtet Ryan Rogers, CEO bei Mary Kay, Inc. und Enkel von Mary Kay Ash. "Doch der notwendige Wandel muss im eigenen Hinterhof beginnen. Wir hatten viel Freude dabei, die Gemeinde zu verschönern, indem wir Bäume gepflanzt haben, die den Familien vor Ort über Generationen hinweg zugute kommen werden."

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Mary Kay pflanzten 60 einheimische Bäume entlang der Wege und Wasserstraßen im Railroad Park. Die Bäume repräsentieren das 60-jährige Jubiläum des Unternehmens, das das Leben von Frauen und ihren Familien weltweit bereichert und sich für den Schutz des Planeten eingesetzt hat. Der Park liegt rund 6 Kilometer vom hochmodernen Richard R. Rogers (R3) Manufacturing/R&D Center von Mary Kay entfernt. Die an diesem Standort gepflanzten Bäume haben einen unmittelbaren Einfluss auf die angrenzenden Stadtteile von Lewisville, da sie den dringend benötigten Schatten im öffentlichen Raum spenden, die öffentlichen Grünanlagen verschönern und wichtige Vorteile für das Ökosystem im Wassereinzugsgebiet des Trinity River bieten.

"Wir begrüßen den Beitrag von Mary Kay zum Baumbestand von Lewisville", erklärt TJ Gilmore, Bürgermeister von Lewisville. "Diese Initiative bringt nicht nur frischen Wind in unsere Stadt, sondern ist auch ein Zeichen für die prosperierende Partnerschaft zwischen unserer Stadt und einem Unternehmen, das sich kontinuierlich für das Gemeinwohl engagiert. Zusammen machen wir Lewisville zu einem besseren Ort zum Leben und Arbeiten."

Die Partnerschaft von Mary Kay mit der Arbor Day Foundation besteht seit mehr als 16 Jahren. Während dieser Zeit hat das Unternehmen dabei geholfen, 1,4 Millionen Bäume rund um den Globus zu pflanzen. Die Arbor Day Foundation ist die weltweit größte gemeinnützige Organisation, die sich dem Pflanzen von Bäumen widmet.

"Die Arbor Day Foundation hilft unseren regionalen Partnern der Baumpflanzaktion, die transformative Kraft von Bäumen in ihrer Region zu entfalten", so Dan Lambe, Chief Executive der Arbor Day Foundation. "Bäume reinigen unsere Luft, kühlen unsere Städte und verbessern die Lebensqualität der Menschen in ihrer Umgebung. Wir freuen uns, im Schulterschluss mit Mary Kay und Keep Lewisville Beautiful erneut die positive Wirkung der urbanen Baumkronen zu maximieren und noch mehr Menschen dazu anzuregen, sich auf sinnvolle Weise für die Natur zu engagieren."

Keep Lewisville Beautiful ist eine lokale gemeinnützige Umweltorganisation, die Partnerschaften mit Unternehmen eingeht, um Bäume zu pflanzen und den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit gibt, die Baumkronen von Lewisville auf öffentlichen Flächen zu pflegen.

"Das Pflanzen von Bäumen ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt", erklärt Amy Wells, Executive Director von Keep Lewisville Beautiful. "Diese Bäume werden den Familien im Railroad Park Schatten spenden, Lebensraum für Tiere schaffen und zahlreiche ökologische Vorteile für unsere Umwelt bewirken. Keep Lewisville Beautiful begrüßt die Zusammenarbeit mit Mary Kay und der Arbor Day Foundation, um die Zahl der Baumkronen in Lewisville zu erhöhen und mit den ehrenamtlichen Helfern von Mary Kay einen sichtbaren Unterschied in unserer Stadt zu machen. Ihre Spende an unsere Kommune und die KLB leistet einen wichtigen Beitrag für unser Ziel, die Schönheit von Lewisville zu bewahren."

Nach der Pflanzaktion wird das Lewisville Parks Department die langfristige Pflege und Instandhaltung der Bäume durch zusätzliches Gießen, Beschneiden und Pflegen übernehmen.

Wichtige Fakten

Das R3 Manufacturing/R&D Center in Lewisville wurde nach Richard R. Rogers benannt, dem Mitbegründer von Mary Kay Inc. und Sohn von Mary Kay Ash.

R3 wurde auf einem 26 Hektar großen Gelände errichtet und verfügt über hochmoderne FuE-Labors und Fertigungstechnologien.

57 der in R3 hergestellten Produkte werden in die internationalen Märkte von Mary Kay exportiert.

Die tägliche R3-Produktionskapazität beträgt bis zu 1,1 Millionen Produkte. Die Anlage umfasst mehr als 20 Produktverpackungslinien und 21 Verarbeitungsbehälter und Mischtanks.

R3 ist eine LEED-zertifizierte Anlage in der Kategorie Building Design and Construction (Silver).

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram, und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über die Arbor Day Foundation

Die 1972 gegründete Arbor Day Foundation ist die größte gemeinnützige Mitgliederorganisation, die sich dem Pflanzen von Bäumen widmet. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir dazu beigetragen, mehr als 500 Millionen Bäume in Stadtteilen, Gemeinden, Städten und Wäldern rund um den Globus zu pflanzen. Unsere Vision ist es, zu einer Welt beizutragen, in der Bäume zur Lösung überlebenswichtiger Probleme eingesetzt werden. Über unsere Mitglieder, Partner und Programme regt die Arbor Day Foundation weltweit Menschen dazu an, Bäume zu pflanzen, zu pflegen und zu zelebrieren. Weitere Informationen unter arborday.org.

Über Keep Lewisville Beautiful

Keep Lewisville Beautiful (KLB) ist eine gemeinnützige und preisgekrönte Tochtergesellschaft von Keep America Beautiful und Keep Texas Beautiful. KLB setzt sich für das Ziel ein, "die Bürgerinnen und Bürger von Lewisville durch Dienstleistungen und Bildung zu motivieren, ihr kommunales Umfeld zu verbessern". In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wollen wir die Qualität der Umwelt verbessern und Lewisville zum besten Ort zum Leben, Arbeiten und Spielen machen. Jedes Jahr leisten die Ehrenamtlichen von KLB mehr als 10.000 unentgeltliche Arbeitsstunden in den Bereichen Müllbeseitigung, Umwelterziehung und Verschönerungsprogramme und entfernen mehr als 25 Tonnen Abfall aus den Grünanlagen und Gewässern der Gemeinde. Weitere Informationen sind erhältlich unter keeplewisvillebeautiful.org.

