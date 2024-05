DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Mai

=== *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (11:00 PK;14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (11:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (9:30 PK) 07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1H (Kapitalmarkttag) 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (09:00 PK, 10:00 HV) 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Cropenergies AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK) 07:00 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK) 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q 08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 10:00 DE/Aixtron SE, HV *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV *** 10:00 DE/SAP SE, HV *** 10:00 DE/Symrise AG, HV *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Ergebnis 1Q 10:00 FR/Internationale Energie-Agentur (IEA), Ölmarktbericht 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV 10:00 DE/Uniper SE, HV 10:00 DE/Vossloh AG, HV 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV 11:00 DE/Ionos Group SE, HV *** 11:00 EU/EU-Kommission, Frühjahrsprognose *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,4% gg Vj 4. Quartal: -0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-6,4% gg Vj 11:00 DE/Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 1,80-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053 im Volumen von 1 Mrd EUR Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Berlin 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zu Krankenhausreform, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Arbeitsminister Heil und Familienministerin Paus, Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem IHK-Tag, Berlin *** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Pk zum Frühjahrsgutachten, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -10,0 zuvor: -14,3 14:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf dem IHK-Tag, Berlin 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Q&A beim PEAK Mittelstandsgipfel des Mittelstandsverbundes ZGV, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände EIA 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Schweizer Bundespräsidentin Amherd, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 18:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Fireside Chat 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Konjunkturprognose Frühjahr - DE/Allgeier SE, Ergebnis 1Q - HK,KR/Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt-April ===

